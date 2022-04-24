В Башкирии откроют уникальный центр свертываемости крови

Подобных центров в России на данный момент два — в Москве и в Санкт-Петербурге. В новом медучреждении будут лечить пациентов со сложными генетическими заболеваниями, которые связаны с патологиями, вызывающими плохую свертываемость крови.

Подразделение откроется на базе медико-генетического центра, расположенного в республике. Центр открылся еще в 2018 году — там проводят диагностику различных заболеваний, в том числе пренатальную, которая направлена на выявление сложных патологий плода при беременности. Об этом рассказал руководитель республиканского медико-генетического центра Фаниль Билалов во время пресс-тура, который был приурочен к Международному дню ДНК. По словам руководителя РМГЦ, на данный момент существующий центр работает только с беременными, которые страдают нарушениями, связанными со свертываемостью крови. Например, с гемофилией, которые могут спровоцировать осложнение при вынашивании плода. Фаниль Билалов также отметил, что новый центр будет помогать пациентам с необычной патологией на системной основе. Известно, что на данный момент подобные центры коагулопатии работают в двух городах России — Санкт-Петербурге и Москве. Ранее мы писали о том, что в Башкирии открылся новый ковид-госпиталь. По словам главы республики Радия Хабирова, новое медучреждение в Сибае, по сути, является четвертым «цветком курая», которое замкнуло контур эпидзащиты в регионе. Отмечается, что в самой больнице есть новое необходимое оборудование не только для лечения кронавируса, но и для других болезней. Госпиталь оснащен аппаратами МРТ и КТ, там также проводится УЗИ-диагностика пациентов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter