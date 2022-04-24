Как зарядить кошелек на деньги на Луну: сколько стоит разбогатеть силой мысли в Уфе

Среди приземленных уфимцев-материалистов в городе живет и процветает одухотворенная прослойка общества, которая даже не переживает (ну или делает вид) о завтрашнем дне и финансовом благосостоянии как таковом. Все потому, что деньги идут к ним легко, кошельки заряжаются из розеток на растущую Луну, деньги приманиваются на запах, а долги не выплачиваются, а «рассоздаются». Эзотерический бизнес процветает даже в самые тяжелые годы. Mkset изучил, каким он был и что с ним происходит сейчас. Что обо всем этом думают сами покупатели курсов в духе «Как привлечь богатство» и как покупают их даже в кредит.
Все хотят быть богатыми и успешными. Расхожая фраза «нормальные герои всегда идут в обход» точно описывает один из вариантов разбогатеть без особых вложений и рисков — отправиться на «марафон по прокачке денежной энергии», где за определенную сумму расскажут, в чем вы неправы в отношениях с деньгами и как эти отношения наладить. Те, кто после таких марафонов «все поняли», порой сами начинают обучать подобному. Например, в Уфе возможно за однодневное обучение стать специалистом методики работы с подсознанием за 20 тысяч рублей, еще и с международным дипломом.
История не нова, чего стоит легендарный Кашпировский и его заряженная вода. Старожилы уфимской эзотерики говорят, что сейчас вера в чудо продается куда масштабней, только тут процветает малый и средний бизнес. Надо сказать, абсолютно законный - ловкость рук и ума и никакого мошенничества. Еще пять лет назад, в 2018 году, в Уфе можно было купить курс о том, как же путем работы с мышлением избавиться от кредитов, а следом неприлично разбогатеть. Легкий абсурд заключался в том, что самый навороченный тариф курса можно было приобрести в рассрочку - все-таки 60 тысяч рублей не у каждого найдется.
Уфимка Земфира как раз-таки и купила такой курс у женщины без образования психолога. Это был ее первый кредит, но он почему-то не стал трамплином в успешный успех. Но в конечном счете женщина не жалеет о потраченных деньгах и признается, что некоторыми фишками пользуется в жизни до сих пор.
У тренера была бесплатная встреча для женщин о психосоматике детских болезней для мам, было интересно, но Земфира сходила и забыла. А через несколько месяцев, узнав море подобной информации, даже начала применять её. Земфира увидела рекламу бесплатного курса этой же девушки, но уже про деньги, и решилась пойти. На бесплатном курсе еще сильнее впечатлилась и увидела, что методы «феи» работают.
— Курс обещал избавить от кредитов, дать бесценный опыт автора, авторские медитации и экстравагантные порой упражнения. Самый скромный «пакет» около семи тысяч стоил, это только общие эфиры, где автор рассказывает, что к чему, проводит медитации и выкладывает в группу текст о том, какое задание нужно выполнить, — вспоминает женщина.
- Средний пакет включал дополнительные эфиры, на которых мы онлайн или потом в записи медитировали и получали еще какие-то "плюшки". А мой пакет был самый вип-топ-люкс, типа с личным сопровождением тренера. Нас таких "випов" на курсе было человек 15. У девчонок с пакетами подешевле вообще человек по 50 было, большие группы, - признается Земфира.
Земфира рассказывает, что суть курса была в том, что все финансовые трудности мы создаем себе сами, а еще живем по заложенным в детстве негативным установкам типа «не жили богато - нечего и начинать».
По ее словам, это был буйный коктейль из популярных книг про механизм работы человеческого подсознания, отсылок к энергии рода, погружения в состояния по типу транса и разного рода исцеления травм путем коллективной медитации в трансляции в соцсетях.
Как добавляет Земфира, на курсе она узнала - чтобы избавиться от долгов, надо было не только жечь написанные от руки долги на бумаге в определенной фазе Луны, но и заснять на видео, как в людном месте кричишь «Я абсолютно свободна от долгов!». А для того, чтобы избавиться от психологии бедности и приобрести привычки миллионера, советовали покупать люксовый сегмент - например, хотя бы туалетной бумаги, чтобы показать своему мышлению, что вы на самом деле богаты.
- От курса я была в восторге - и стала лучшей его выпускницей, в подарок за это мне даже памятную футболку с логотипом вручили. Отношения с деньгами настолько наладила, что, работая на работе, набрала кучу кредитов, чтобы расцветала моя женская сексуальная энергия, на которую по итогу-то и должны были тянуться желанные деньги, - честно рассказала женщина.
Земфира признается, что о курсе не жалеет, потому что такими изощренными методами саморазвития получила весьма ценный опыт и научилась вещам, которые, на ее взгляд, дороже денег — умению перестать обижаться и взять уже ответственность за себя и свою жизнь. Собственно, это ей и помогло, но уже значительно позже курса. Добавим и то, что первый курс в жизни Земфиры не стал единственным.
Чуть больше, чем покупатели таких курсов по работе с мышлением и подсознанием, об этих курсах знают те, кто их упаковывает. Например, продюсер, который помогает тренеру вести и продавать подобные курсы. Алена из Уфы и сейчас работает с подобными курсами - кстати, не только про деньги, но и про здоровье и отношения.
Алена просит не обращать внимания на громкое слово "продюсер", а уточняет, что, скорее, она менеджер эксперта, помощник на подхвате.
— В целом тренеры, с которыми я работала, сами верили в то, чему учили. Я тоже вникала и все лекции и задания для студентов курса выполняла. Кстати, все эти тренеры также сами «прорабатываются», то есть и сами покупают такие продукты, — рассказывает она.
Не знаю, в чем дело, но в какой-то мере это точно работает. Может, самовнушение, но я склоняюсь к тому, что даже окольными путями человек начинает анализировать себя и причинно-следственные связи. Проще относиться к происходящему вокруг, опираясь на то, что обо всем позаботится Вселенная.Алена
Алена не скрывает, что при наличии в подобных методиках хоть какого-то эффекта, есть в них и немало очень странных методов. Например, писать письма Луне - и то сжигать их, то хранить, в зависимости от цели, или заряжать кошелек зарядкой от телефона, чтобы деньги водились, а также представлять себя деньгами и даже прощать деньги за то, что они вас когда-то обидели. Можно лечиться камнями, стоять на гвоздях, ходить по углям или дышать по особой методике — вариантов миллион.
Кстати, это раньше продавали только информацию - сейчас полно материальных вполне товаров, заряженные на богатство, удачу и даже на зачатие: магические свечи, разного рода обереги и даже духи для привлечения тех или иных благ в жизнь человека. И все это несет в себе трансформации, то бишь изменения, за которыми и приходят за такие курсы.Алена
Стоит отметить, что аудитория у таких "тренеров" далеко не маргинальная. Это работающие женщины самых разных возрастов, кто-то со своим бизнесом, который хочет расширить и ищет ответы, как сделать это в своем подсознании. Кто-то хочет прокачать свою женственность, чтоб деньги просто текли на эту самую энергию, а кто-то просто "сбегает" во всю эту эзотерику, чтобы расслабиться и получить поддержку - а ее там выше крыши, в том числе и от сокурсниц. Мужчины, кстати, тоже такие методики практикуют, гораздо реже, но все же.
Такую популярность подобных методик уфимский психотерапевт и психиатр Ринат Сиразетдинов объясняет отчаянными попытками человека себе помочь, и даже не исключает того, что зачастую тренинг - это последний шаг перед походом к специалисту в области психического здоровья (психиатру или психотерапевту).
Почему не отношу сюда психологов, потому что многие «шаманы» часто делают приписку, они то энергопсихологи, то астропсихологи, то эзотеропсихологи. И я даже не исключаю, что у них есть образование психолога, только от психологии там, похоже, ничего не осталось.Ринат Сиразетдинов
По мнению психотерапевта, люди хотят всё и сразу, чтобы результат был очевиден уже после первого посещения. Что очень здорово обещают тренеры, о которых мы рассказали выше.
— Уважающий себя специалист в области психического здоровья понимает, что то, что было выучено годами, так сказать, с детства, исправить за одно посещение невозможно. И тут очевидно: результат здесь и сейчас против ходить и работать над собой. Большинство выбирает легкий путь, — полагает он.
Многие не хотят работать над собой, им бы совет, да рассказать, как им жить и что им делать. Передать ответственность за свою жизнь. Поэтому товарищи-астропсихологи точно скажут, с кем расстаться и с кем встречаться. Никакой психотерапевт или психиатр не скажет, как тебе жить, он даст тебе инструменты и покажет разницу между тем, что было, и тем, что теоретически может быть, если ты этими инструментами воспользуешься.Ринат Сиразетдинов
По мнению специалиста, те, кто продают такие инфопродукты, говорят то, что люди хотели бы услышать у психотерапевта или психиатра.
А вот «обычные» специалисты без магии, может, и не примут твою сторону безоговорочно, а скажут, что зачастую мы сами виновники того, что с нами происходит. «Они виноваты» против «я виноват». А еще психотерапевт назначит химию, а вот наши народные целители назначат только натуральный продукт, то что не является химией и уж точно не проплачено фармкомпаниями, чтобы тебя сделать зомби, - полагает Ринат Сиразетдинов.
Психотерапевт не отрицает, что вообще всё, что связано с мистикой, всегда было интереснее и захватывающее, чем объективная реальность. — Что вы такое мне говорите, каких нейромедиаторов в моей голове не хватает, это просто у меня «скверна» скопилась где-то под левой лопаткой, мы сейчас свечу туда поставим, карты разложим и все пройдёт. И самое удивительное, проходит, но проблема в том, что все это не надолго, — считает он.
- Если говорить об эзотерике, то это как коучи, которые "накачивают" на своих семинарах людей — «ты лучше всех, ты можешь больше, тебя вообще не остановить». Так и «шаманы», говорят, что ты выздоровел и исцелился. Эффект плацебо в действии, только не с лекарствами. И тут, конечно, беда, в долгосрочной перспективе такое не сработает, в отличие от психотерапии, которая поступательно и плавно подводит тебя к изменениям, - подытоживает психолог.