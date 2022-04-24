Блогерша из Уфы вышла на одиночный пикет к храму Рождества Богородицы

Блогерша из Уфы вышла на одиночный пикет к храму Рождества Богородицы
Блогерша из Уфы вышла на одиночный пикет к храму Рождества Богородицы
Вчера, 23:02ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
На улице девушку задерживать не стали. Однако после одиночного пикета, домой к уфимской блогерше пришли сотрудники полиции. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Блогерша из Уфы Аника Ти сегодня, 24 апреля, вышла на одиночный пикет к храму Рождества Богородицы с плакатом, на котором был нарисован голубь мира.

В своих социальных сетях девушка объяснила это тем, что она хочет «показать хорошим людям, что они не одни». Как написала Аника Ти, некоторые люди смотрели на нее с недоумением, а съемочная группа БСТ обошла ее «за 100500 метров».

Девушку на улице не задержали, однако позже к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом она также сообщила в своих социальных сетях. Составили ли на нее протокол — пока неизвестно.

Ранее на активистку Дарью Кучеренко был составлен уже третий протокол за дискредитацию вооруженных сил России. Она также выходила на пикет, после чего возле порога своего дома она встретила сотрудников полиции, которые отвезли ее в ОП № 7.

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