ВОЗ счел перспективными шесть российских вакцин от COVID-19

Такая информация появилась 24 апреля, информирует газета «Известия».

При этом шесть вакцин созданы специалистами новосибирского Государственного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», две - сотрудниками компании БИОКАД и одна - учеными Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

Отмечается, что большинство из них разработаны на платформе ранее применяемых препаратов.