ВОЗ счел перспективными шесть российских вакцин от COVID-19
24 апреля, 17:38ОбществоФото: pxhere.com
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Эксперты ВОЗ включили девять созданных в России вакцин от COVID-19 в перечень перспективных.
Такая информация появилась 24 апреля, информирует газета «Известия».
При этом шесть вакцин созданы специалистами новосибирского Государственного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», две - сотрудниками компании БИОКАД и одна - учеными Петербургского НИИ вакцин и сывороток.
Отмечается, что большинство из них разработаны на платформе ранее применяемых препаратов.
Сейчас в списке ВОЗ - 83 наименования. Из них 77 вакцин подвергаются доклиническим испытаниям, а ещё шесть - испытываются на людях.
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