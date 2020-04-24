Военные Екатеринбурга поздравили ветерана ВОВ онлайн-парадом
24 апреля, 18:11ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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В Екатеринбурге военнослужащие ЦВО организовали виртуальный парад в честь дня рождения 104-летнего ветерана ВОВ Семёна Козьмина.
Об этом стало известно 23 апреля, информирует газета «Известия».
Отмечается, что под окнами дома, где живет Семён Козьмин, развернули экран. На нем был показан «автомобильный вальс», участниками которого стали внедорожники УАЗ. Сначала расчеты построились в форме числа 75, означающего юбилей Победы. Затем - продемонстрировали элементы фигурного вождения. В мероприятии участвовали волонтеры. Они передали ветерану подарки и медаль.
В арсенале Семёна Козьмина - множество наград, в том числе - ордена Красной Звезды, а также Отечественной войны II степени.
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