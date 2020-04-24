Военные Екатеринбурга поздравили ветерана ВОВ онлайн-парадом

Отмечается, что под окнами дома, где живет Семён Козьмин, развернули экран. На нем был показан «автомобильный вальс», участниками которого стали внедорожники УАЗ. Сначала расчеты построились в форме числа 75, означающего юбилей Победы. Затем - продемонстрировали элементы фигурного вождения. В мероприятии участвовали волонтеры. Они передали ветерану подарки и медаль.