Власти Башкирии объяснили, почему в Белебее много больных с коронавирусом

На сегодняшнем брифинге Минздрава министру здравоохранения Максиму Забелину задали вопрос, почему в башкирском Белебее количество инфицированных коронавирусом больше, чем в других городах и районах республики, за исключением Уфы.

Правда, ответ министра оказался не таким, каким ожидали зрители.

- Потому что в Белебеевском районе больше число заболевших, вот и все, - коротко ответил глава ведомства на вопрос модератора брифинга.