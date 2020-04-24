Власти Башкирии объяснили, почему в Белебее много больных с коронавирусом
24 апреля, 15:39ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Напомним, Белебей второй город по количеству зараженных в республике после Уфы.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
На сегодняшнем брифинге Минздрава министру здравоохранения Максиму Забелину задали вопрос, почему в башкирском Белебее количество инфицированных коронавирусом больше, чем в других городах и районах республики, за исключением Уфы.
Правда, ответ министра оказался не таким, каким ожидали зрители.
- Потому что в Белебеевском районе больше число заболевших, вот и все, - коротко ответил глава ведомства на вопрос модератора брифинга.
Напомним, на первом месте по количеству инфицированных вирусом идет город Уфа – 188 человек, затем Белебей – 42. Тройку смыкает город Туймазы – 17 человек.
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