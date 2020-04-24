VK Fest станет первым семидневным онлайн-фестивалем в России

VK Fest станет первым российским фестивалем такого масштаба и продолжительности, который можно посетить, не выходя из дома.

Онлайн-фестиваль пройдет с 15 по 21 мая. Бесплатная трансляция будет доступна для всех в сообществе VK Fest. Зрители увидят выступления любимых артистов и блогеров, а также смогут поучаствовать в различных активностях. Лайн-ап и другие детали будут опубликованы уже скоро.

Все ранее купленные билеты остаются действительными: их можно будет использовать, чтобы попасть на VK Fest в 2021 году. Он пройдёт в Парке 300-летия 24 и 25 июля. Если приехать не получится, билет можно сдать.

Константин Сидорков, директор по стратегическим коммуникациям ВКонтакте:

«Мы внимательно следили за ситуацией с пандемией и решили в этом году отказаться от привычного формата фестиваля, чтобы не рисковать здоровьем гостей. Однако мы хотим поддержать пользователей в эти непростые времена — и для этого перенесём атмосферу из Парка 300-летия прямо в их дома на целую неделю».