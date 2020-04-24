В Уфе в зону подтопления из-за паводков могут попасть несколько районов
24 апреля, 11:05ОбществоАлия ФатхиеваФото: Управление гражданской защиты по Уфе
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Прогноз весеннего половодья дали в управлении по гражданской защите.
По информации спасателей, максимальный уровень Белой может достигнуть 700-800 сантиметров. При таком прогнозе в зону подтопления могут попасть 49 жилых домов в районе поселка Третья пристань. Для предотвращения затопления в настоящий момент строят дамбу высотой 1,5 метра.
В сообщении также указывается, что в зону подтопления кроме Третьей пристани попадет также Кооперативная поляна. Всего под ударом находятся 232 жилых дома, 694 человека.
Напомним, Медиакорсеть ранее сообщала о последствии паводка в республике. Со ссылкой на госкомтранс было известно, что вода подтопила участки в Белорецком районе республики. В связи с чем введён запрет на движение любого вида транспорта с 22 апреля.
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