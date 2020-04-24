В Уфе в зону подтопления из-за паводков могут попасть несколько районов

По информации спасателей, максимальный уровень Белой может достигнуть 700-800 сантиметров. При таком прогнозе в зону подтопления могут попасть 49 жилых домов в районе поселка Третья пристань. Для предотвращения затопления в настоящий момент строят дамбу высотой 1,5 метра.

В сообщении также указывается, что в зону подтопления кроме Третьей пристани попадет также Кооперативная поляна. Всего под ударом находятся 232 жилых дома, 694 человека.