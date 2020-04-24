В одном из районов Башкирии поднялась паника из-за смерти женщины с пневмонией

По их словам, в понедельник умерла женщина, которую выписали из уфимского стационара. Причиной ее смерти предположительно мог стать коронавирус. После этого по строгую изоляцию была помещена вся е семья. А в последние дни из Охлебинино была госпитализирована еще одна местная жительница, работавшая в магазине.

- Смерть женщина не связана с коронавирусной инфекцией. Она проходила ранее лечение в онкодиспансере по поводу онкологического заболевания. Сопутствующим диагнозом стала пневмония. Скончалась женщина от основного заболевания – то есть от онкологии, - сообщили в минздраве республики. – С учетом того, что пациент вернулся в Охлебинино после лечения в онкодиспансере, где проводились карантинные мероприятия, и вдобавок у пациентки была диагностирована пневмония, ее родственники были определены как контактные и помещены под самоизоляцию. Заражение коронавирусной инфекцией у умершей женщины, по данным на сегодняшний день, не было подтверждено.