В Новосибирской области за сутки COVID-19 заболели более 40 человек
24 апреля, 18:03ОбществоФото: flickr.com
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В Новосибирской области за последние сутки зарегистрировали 41 новый случай заболевания COVID-19.
Об этом стало известно 24 апреля, информирует газета «Известия».
Отмечается, что выезжал за пределы региона только один человек. Ещё 15 заболевших оставались в своих населенных пунктах и не контактировали с заболевшими. 25 пациентов имели контакты с зараженными COVID-19.
Сейчас в Новосибирской области 209 подтвержденных случаев заболевания. Четыре человека скончались и 24 выздоровели.
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