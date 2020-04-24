В Нижневартовске из больницы сбежал мужчина с подозрением на COVID-19

Как сообщает muksun.fm , это мужчина, который работает на одном из месторождений. У пациента были симптомы коронавируса.

Когда мужчину попытались посадить в машину скорой, он сбежал. При этом у пациента врачи отметили неадекватное поведение. Он ходил по всей больнице, из-за чего ее пришлось полностью продезинфицировать.