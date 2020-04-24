В Нижневартовске из больницы сбежал мужчина с подозрением на COVID-19
24 апреля, 18:47ОбществоФото: publicdomainpictures.net
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Главврач больницы №2 в Нижневартовске Илья Салманов сообщил, что из приемного отделения в четыре утра сбежал пациент, у которого подозревается коронавирус.
Как сообщает muksun.fm, это мужчина, который работает на одном из месторождений. У пациента были симптомы коронавируса.
Когда мужчину попытались посадить в машину скорой, он сбежал. При этом у пациента врачи отметили неадекватное поведение. Он ходил по всей больнице, из-за чего ее пришлось полностью продезинфицировать.
Мэр Нижневартовска Василий Тихонов сообщил, что необходимо провести проверку.
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