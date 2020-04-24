Фото: pxhere.com
В Хабаровском крае из горящего дома спасли 22 жителя
24 апреля, 17:28Общество
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Пожарные в Комсомольске-на-Амуре спасли из горящего жилого дома 22 человека.
Как пишет RT, прибывшие на вызов пожарные обнаружили сильное задымление в подвале жилого дома. При этом люди просили о помощи, находясь на балконах.
В результате спасатели вывели из здания 22 человека.
Отмечается, что жертв возгорания удалось избежать. О причинах инцидента не сообщается.
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