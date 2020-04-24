В Челябинской области сразу 57 человек заразились коронавирусом
24 апреля, 18:34ОбществоФото: flickr.com
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На территории Челябинской области за сутки число диагностированных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 57. 44 человека заразились вирусов в корпусе городской больницы №1.
Как сообщает kursdela.biz, корпус закрыли на карантин. Туда прибудут специалисты из области.
Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что анализы взяты у максимального числа населения. Он отметил, что вспышка произошла из-за ошибки в оказании помощи.
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