В Башкирии зарегистрировано уже 455 больных коронавирусом
24 апреля, 17:05ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Такие данные озвучили на брифинге в минздраве республики.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 24 апреля, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекции в республике, были озвучены свежие данные, касающиеся данной темы.
По сведениям минздрава РБ, по данным на 12.00 24 апреля в нашей республике было сделано 41673 лабораторных исследований на коронавирус.
Выявлено 455 случаев заражения коронавирусной инфекции. Выписаны 57 человек после выздоровления. 14 человек умерли.
Кстати, минздрав начал проводить брифинги 16 марта, с тех пор было проведено чуть более сорока брифингов.
Напомним, долгое время, до начала апреля, в республике сохранялась спокойная ситуация, пока не случилась вспышка коронавирусной инфекции в Республиканской клинической больнице имени Куватова.
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