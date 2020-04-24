В Башкирии зарегистрировано уже 455 больных коронавирусом

Сегодня, 24 апреля, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекции в республике, были озвучены свежие данные, касающиеся данной темы.

По сведениям минздрава РБ, по данным на 12.00 24 апреля в нашей республике было сделано 41673 лабораторных исследований на коронавирус.

Выявлено 455 случаев заражения коронавирусной инфекции. Выписаны 57 человек после выздоровления. 14 человек умерли.

Кстати, минздрав начал проводить брифинги 16 марта, с тех пор было проведено чуть более сорока брифингов.