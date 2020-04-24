В Башкирии зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусом

По данным портала СтопКоронавирус.рф, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 33 новых случая заболевания COVID-19. Всего в регионе сегодня официально заболевшими признаны 455 человек. О новых случаях смерти от коронавируса информации нет, пока что известно о 14 умерших.

По России за сутки выявили 5 849 случая заболевания коронавирусом, всего таких заболевших 68 622. Выписано 5 281 человек.

Вчера министр здравоохранения Максим Забелин сообщал, что в республике официальное количество заболевших в республике составляет 422 человека. Из них 55 пациентов находились в удовлетворительном состоянии, 216 – в средней тяжести и 34 человека – в тяжелом состоянии.