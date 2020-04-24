В Башкирии следователи рассказали подробности поиска 9-летнего пропавшего мальчика

В пресс-релизе ведомства сообщается, что в настоящий момент все еще ведутся поиски пропавшего в Гафурийском районе 9-летнего Рустама Ишкулова.

В настоящий момент волонтеры поиска, криминалисты, спасатели и местные жители тщательно прочесывают местность вокруг деревни Нижний Ташбукан, где пропал ребенок.

Следком сообщил, что по факту произошедшего было принято решение возбудить уголовное дело по подозрению в убийстве. Напомним, что в день пропажи, 22 апреля ребенок был вместе со своими родителями в гостях, а зачем ушел от них и исчез.