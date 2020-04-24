В Башкирии рассказали, в каких городах и районах больше всего «коронавирусных»
24 апреля, 15:20ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Актуальная информация прозвучала на сегодняшнем брифинге Минздрава республики.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Минздраве Башкирии рассказали о ситуации с зараженными коронавирусом пациентами в районах и городах региона.
Как выяснилось, самое большое количество инфицированных COVID — 19 на сегодняшней день в Уфе — 188 человек. Среди остальных муниципалитетов республики лидирует город Белебей — 42 человека. На третьем месте по количеству инфицированных город Туймазы — 17 человек. В Кушнаренковском районе и в городе Октябрьский, соответственно, 12 и 11 человек.
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Фото: скриншот
Напомним, на сегодняшний день количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом достигло 455 человек.
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