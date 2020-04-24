В Башкирии обследовано 4 тысячи человек, контактировавших с носителями коронавируса

— За прошедшие сутки с диагнозом внебольничная пневмония госпитализировано 73 человека — все они обследуются и лечатся в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения России и дополнительно обследуются на новую коронавирусную инфекцию. Число выписанных пациентов с пневмонией составляет 35 человек, — сообщил Максим Забелин.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, всего в регионе на наличие коронавирусной инфекции обследовано 41673 человека, из них лиц с признаками ОРВИ — 2910 человек, с диагнозом пневмония — 1676, более 4 тысяч здоровых человек, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией.