В Башкирии 28 человек находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса

По информации ведомства, по состоянию на 14:00 24 апреля подтверждается 455 случаев коронавирусной инфекцией, о которых писали ранее. За прошедшие сутки, напомним, получены 33 подтвержденных результатов COVID-19.

В стационарах региона лечение проходят 246 человек. 28 из них состояние оценивается как тяжелое, 18 из них находятся на ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 86 человек с легкой формой заболевания.

Сегодня всего выписано с начала апреля 57 человек с коронавирусом.Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано. Всего за весь период умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.