Ургант в эфире “Первого канала” пошутил над губернатором Тюменской области

Как сообщает infox.ru, губернатор опубликовал в соцсетях пост с фотографией, где сообщил, что не стригся более полутора месяцев. Моор отметил, что так он исключает контакты с людьми и соблюдает самоизоляцию.

В свою очередь Ургант похвалил Моора, а следом показал фото административного здания со свисающей косой из одного из окон. Ведущий отметил, что по такой косе можно будет подниматься вместо лифта.