Ургант в эфире “Первого канала” пошутил над губернатором Тюменской области
24 апреля, 19:04ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Телеведущий и шоумен Иван Ургант в своей программе “Вечерний Ургант” пошутил над главой Тюменского региона Александром Моором. Поводом к этому стало заявление губернатора о том, что он не будет стричься на протяжении всего периода самоизоляции.
Как сообщает infox.ru, губернатор опубликовал в соцсетях пост с фотографией, где сообщил, что не стригся более полутора месяцев. Моор отметил, что так он исключает контакты с людьми и соблюдает самоизоляцию.
В свою очередь Ургант похвалил Моора, а следом показал фото административного здания со свисающей косой из одного из окон. Ведущий отметил, что по такой косе можно будет подниматься вместо лифта.
Тем не менее, на фотографии здание перепутано: вместо здания правительства Тюменской области на картинке изображена администрация города. Но эта оплошность заметна только жителям Тюмени.
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