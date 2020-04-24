«Ташир» направил на помощь борющейся с коронавирусом больницам 25 млн рублей

Указывается, что группа компаний произвела закупку медицинских масок, стерильных повязок, средств дезинфекции и защитных костюмов. Помимо этого, были приобретены пульсоксиметры, чтобы определять уровень кислорода в крови пациентов, смартфоны для обработки медицинской информации и другие виды медтехники, сообщает Kaluganews.

Также с 19 марта телемедицинский сервис «Онлайн Доктор», который является собственностью «Ташира», начал давать на бесплатной основе онлайн-консультации по проблемам коронавируса. Они доступны для любого россиянина в любое время суток. На этой площадке врачи могут общаться не только с пациентами, но и с другими медиками, чтобы совместно подбирать схемы лечения для больных.