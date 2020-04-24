Стало известно, что будет с коронавирусом, когда в Башкирии наступит жаркая погода

Впереди майские праздники и, надеемся, в Башкирию придет жаркая погода. На ежедневном брифинге Минздрава рассказали, что будет с коронавирусом, когда в городе станет теплее и можно ли выезжать на шашлыки в праздничные дни.

По словам заместителя главврача Центра гигиены и эпидемиологии Марины Скотаевой, спад заболеваемости зависит не только от погодных условий, но и от ответственности граждан. Поэтому она посоветовала несмотря на теплые дни и майские праздники сидеть дома.

— Мы надеемся, что с приходом тепла вирус умерит свою активность. Все-таки больше это будет связано с самоизоляцией наших граждан, с их сознательностью и что они не пойдут в майские праздники на шашлыки и пикники и вирусная нагрузка будет меньше, — сказала Марина Скотаева.