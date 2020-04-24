Спикер Курултая Башкирии подробно рассказал, как отдал зарплату из-за коронавируса

В сообщении указывается, что Толкачев поддержал инициативу главы республики Радия Хабирова и перечислил свой месячный заработок в благотворительный Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития для оказания помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Константин Толкачев в своем комментарии отметил, что средства сейчас нужны пожилым гражданам, многодетным семьям, людям в трудной жизненной ситуации, поддерживать нужно также медиков и волонтеров.