«Превыше всего»: глава Башкирии рассказал о финансировании еще одного проекта

По словам руководителя региона, в настоящий момент производства открыты в Октябрьском, Нефтекамске, Стерлитамаке, Уфе, Сибае, Белорецке. Открытие производства запланировано, отметил он, еще и в Кигинском районе.

«Таким образом, мы завершим формирование сети молочных кухонь, но уже сегодня кефир, творог и йогурты из местного молока доступны всем нашим жителям в 97 пунктах выдачи, в том числе в аптеках и розничных магазинах. Порядка 22,5 тысяч детишек в возрасте от 6 месяцев до 3 лет получают молочную продукцию бесплатно, а продаётся она с минимальной наценкой», – рассказал Хабиров.