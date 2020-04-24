Отделение трансплантации РКБ им. Куватова переедет на другую площадку
24 апреля, 16:10ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Об этом сообщил министра здравоохранения РБ Максим Забелин на брифинге ведомства.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
На брифинге министру задали вопрос о судьбе отделения, в котором на текущий год запланированы операции.
— Будем изыскивать новую площадку в связи с тем, что сейчас идет пандемия новой коронавирусной инфекции и есть ряд ограничительных мероприятий по плану помощи. Будем рассматривать переход этого отделения на другую площадку с целью оказания медицинской помощи всем нуждающимся, — ответил Максим Забелин.
Чиновник подчеркнул, что о новом месте проведения операций пациентов оповестят лечащие врачи.
Напомним, на данный момент по официальной информации в РКБ им. Куватова остаются 12 больных коронавирусной инфекцией.
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