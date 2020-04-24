Отделение трансплантации РКБ им. Куватова переедет на другую площадку

На брифинге министру задали вопрос о судьбе отделения, в котором на текущий год запланированы операции.

— Будем изыскивать новую площадку в связи с тем, что сейчас идет пандемия новой коронавирусной инфекции и есть ряд ограничительных мероприятий по плану помощи. Будем рассматривать переход этого отделения на другую площадку с целью оказания медицинской помощи всем нуждающимся, — ответил Максим Забелин.