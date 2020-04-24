Фото: pixabay.com
Нефть подорожала на 4-5%
24 апреля, 20:11Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ходе пятничных торгов мировые цены на нефть продемонстрировали положительную динамику роста.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 4,17% — до 22,22 долларов за баррель. Об этом пишет russian.rt.com.
Июньские фьючерсы на «черное золото» WTI увеличились на 4,91% и достигли 17,31 долларов за баррель.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей