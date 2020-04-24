Молодежь Башкирии присоединяется к проекту «Страна героев»

Проект будет осуществлен в рамках реализации нацпроекта «Культура»: «Страну героев» откроют на базе детского лечебно-оздоровительного лагеря «Лазурный» в Иловлинском районе Волгоградской области. Программа обучения будет состоять из пяти тематических направлений — «Защитники», «Пост № 1», «Хранители истории», «Медиа Победы» и «Волонтеры Победы».

По словам организаторов, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, подготовка к сезону проходит согласно принятым «дорожным картам» в каждом регионе. Онлайн-мониторинг деятельности проводится каждый день. Открытие лагерей будет зависеть от обстановки в регионе и пройдет только в отсутствие опасности заражения вирусом.

«Страна Героев» планирует ежегодно расширяться: до 2024 года такие лагеря откроются еще в 25 регионах России. В 2020 году, помимо Волгоградской, к проекту присоединятся Астраханская и Тверская области, а также Башкирия и Мордовия. Ожидается, что в летней кампании примут участие свыше 5000 подростков. В прошлом году обучение по ней прошли 4200 школьников из Ростовской и Астраханской областей, а также Республики Крым.