МЧС по Башкирии предупредил о штормовом ветре
24 апреля, 14:18ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Спасатели предоставили данные об усилении ветра со ссылкой на Башгидромет.
В сообщении сказано, что его скорость в среднем составит от 9 до 14 метров в секунду, порывы ветра будут достигать от 17 до 22 метров в секунду.
Предупреждают жителей республики также, что в регионе будет облачно, ожидаются осадки в виде снега и дождя, ночью обещают гололед и гололедицу.
Температура воздуха ночью -1,-6 °, днём +8,+13°.
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