«Люди очень устали»: глава Башкирии прокомментировал состояние местных жителей
24 апреля, 09:50ОбществоАлия ФатхиеваФото: Страница Радия Хабирова
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Руководитель региона попросил сейчас очень аккуратно работать с людьми.
По словам Радия Хабирова, сейчас в республике у людей очень нервозные настроения, которые в основном обусловлены режимом самоизоляции.
«Люди очень устали, невероятно устали, потому что нервозность вокруг коронавируса, экономическая сложная ситуация и то, что они сидят в четырех стенах», – прокомментировал он.
Хабиров попросил глав муниципалитетов быть очень аккуратными с людьми. Глава также пообещал там, где нужно «откручивать гайки», исходя из развития событий.
Напомним, он также накануне заявил, что ему недавно на карту «упала зарплата», и он готов ее отдать нуждающимся.
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