«Люди очень устали»: глава Башкирии прокомментировал состояние местных жителей

По словам Радия Хабирова, сейчас в республике у людей очень нервозные настроения, которые в основном обусловлены режимом самоизоляции.

«Люди очень устали, невероятно устали, потому что нервозность вокруг коронавируса, экономическая сложная ситуация и то, что они сидят в четырех стенах», – прокомментировал он.

Хабиров попросил глав муниципалитетов быть очень аккуратными с людьми. Глава также пообещал там, где нужно «откручивать гайки», исходя из развития событий.