Иркутская горадминистрация провела сбор средств для медработников
24 апреля, 18:23ОбществоФото: pixabay.com
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Примерно полмиллиона рублей удалось собрать для иркутских медиков. Средства пойдут на закупку индивидуальных средств защиты и медоборудования.
Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что сейчас медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
Вырученные деньги пойдут на помощь службе скорой помощи, областной инфекционной больнице, и первой клинической больнице. Для медучреждений приобретут приборы для обеззараживания воздуха и средства защиты для медперсонала, пишет infox.ru.
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