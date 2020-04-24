Иркутская горадминистрация провела сбор средств для медработников

Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что сейчас медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Вырученные деньги пойдут на помощь службе скорой помощи, областной инфекционной больнице, и первой клинической больнице. Для медучреждений приобретут приборы для обеззараживания воздуха и средства защиты для медперсонала, пишет infox.ru.