Австралийский мужской хор спел песню «На поле танки грохотали»

Австралийские певцы не знают русский язык, заучивают тексты на слух, а смысл слов узнают из переводов. Об этом пишет russian.rt.com.

По словам одного из основателей хора Эндрю Свэйна, коллектив поет песни, в которых чувствуется боль и отчаяние, чтобы передать слушателям любовь и радость.