Австралийский мужской хор спел песню «На поле танки грохотали»
24 апреля, 21:47ОбществоФото: youtube.com
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В Австралии мужской хор Dustyesky спел советскую военную песню «На поле танки грохотали». Участники коллектива исполняли песню в условиях изоляции - каждый у себя дома.
Австралийские певцы не знают русский язык, заучивают тексты на слух, а смысл слов узнают из переводов. Об этом пишет russian.rt.com.
По словам одного из основателей хора Эндрю Свэйна, коллектив поет песни, в которых чувствуется боль и отчаяние, чтобы передать слушателям любовь и радость.
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