ВЦИОМ: четверть россиян назвали важным сохранение доступа к Telegram

24% россиян выступают за сохранение возможности пользоваться Telegram. Об этом пишет портал rns.online.

Четверть опрошенных ВЦИОМ людей выступают резко против блокировки популярного мессенджера. 64% респондентов не волнует останется Telegram в России или нет. Из них 43% заявили, что им это «совершенно не важно».

Результаты опроса показывают наибольшую заинтересованность в работе Telegram лиц в возрасте от 18 до 24 лет. 45% опрошенных молодых людей выступают против действий Роскомнадзора по ограничению доступа к приложению.

Свой опрос ВЦИОМ проводил в апреле 2018 года. Интервьюеры опросили по телефону 2 000 человек в возрасте старше 18 лет.