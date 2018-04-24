В Уфе в шествии "Бессмертного полка" смогут принять участие все желающие

Сегодня, 24 апреля, глава города Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии Уфы дал указание своему заместителю Сынтимиру Баязитову, чтобы в этом году были сняты ограничения для участия в шествии "Бессмертного полка" для учеников младших классов, как это было в прежние годы.

- Прошу обратить внимание, чтобы не было никакого принуждения при организации шествия "Бессмертного полка", это добровольное дело для каждого, - отметил Ирек Ялалов. - С учетом участия детей в мероприятии прошу позаботиться об установке биотуалетов по маршруту движения, чтобы горожане не испытывали дискомфорта из-за бытовых проблем.

Одновременно мэр Уфы сделал внушение Сынтимиру Баязитову, сообщавшему с трибуны о подготовке к празднованию Дня Победы, по поводу содержания его доклада, в котором максимум внимания было уделено местам дислокации концертов и организации культурно-массовых мероприятий.