В Уфе суд арестовал организатора ячейки организации «Свидетели Иеговы»

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что суд принял решение о взятии под стражу 31-летнего жителя Уфы, который признан организатором ячейки религиозного объединения «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России». Об этом сообщается на сайте следкома.