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В Уфе повысят зарплату муниципальным служащим
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В Уфе повысят зарплату муниципальным служащим

Сегодня, 10:31ОбществоТатьяна Майорова
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