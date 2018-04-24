В Уфе повысят зарплату муниципальным служащим

Сегодня, 24 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов сообщил о том, что Министерство финансов Башкирии подготовило проект постановления о повышении зарплаты муниципальным служащим.

Применительно к Уфе это означает, что средняя зарплата ведущих специалистов в муниципалитетах повысится с 13-14 тысяч рублей до 18 тысяч рублей, а главных специалистов - с 15-16 тысяч рублей - до 20 тысяч рублей. При условии качественного выполнения ими своих обязанностей эти муниципальные служащие могут рассчитывать на премию, вместе с которой они могут получить на руки около 24 тысяч рублей.

Ирек Ялалов отметил, что это очень важное событие.