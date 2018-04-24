В Уфе начал работу форум Общественной палаты России

Сегодня в уфимском «Конгресс-холле» собрались участники форума «Сообщество», который проводит Общественная палата России в каждом федеральном округе. В Уфу на два дня, 24-25 апреля, приехали представители «третьего сектора» Приволжского федерального округа. Медиакорсеть решила рассказать о первом дне форума.

Социальное неравенство и бегство капитала

Фото: oprf.ru

На пленарном заседании форума секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев заявил, что одной из главных причин, тормозящих развитие российской экономики, является социальное неравенство. В России сегодня, по разным оценкам, 10% самых богатых имеют доходы в 15-20 раз больше, чем 10% самых бедных. Для нормального развития экономики, этот показатель необходимо снизить в два раза – до 7-10.

Другой пример. Валерий Фадеев сказал, что иногда директор предприятия получает зарплату, которая в 10 тысяч раз больше, чем у его рабочих. Такой разрыв в дохода никто из собравшихся не смог объяснить и уж тем более одобрить.

Другая причина, тормозящая развитие экономики, по словам Валерия Фадеева, это бегство капитала. За последние 30 лет из России за рубеж вывезли порядка 2 триллионов долларов США.

Что волнует россиян больше всего

Фото: oprf.ru

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров констатировал факт, что пока построить справедливое государство ни в одной точке планеты не удалось, в том числе и в России.

- И наше общество, в котором мы сейчас живем, тоже несправедливо. Об этом свидетельствуют результаты проведенного нами исследования: 80% опрошенных говорят именно так, – рассказал Валерий Федоров.

ВЦИОМ недавно провел опрос на тему о том, нарушение каких прав, гарантированных Конституцией России, больше всего беспокоит россиян.

На первом месте - право на охрану здоровья: нарушение этого права волнует каждого третьего жителя страны (34% опрошенных). Здесь имеется в виду и доступность медицины, и качество оказываемых медицинских услуг, и их дороговизна.

На втором месте - право на труд. На третьем месте право на жилье. На четвертом месте - право на социальное обеспечение. На пятом месте - право на судебную защиту.

Как в треугольнике «власть-бизнес-общество» построить эффективное взаимодействие

Фото: Mkset.ru

Одним словом, существующее положение дел мало кого устраивает, и уж точно - собравшихся на форуме активных граждан, имеющих свой опыт решения конкретных проблем.

На стратегической сессии «Общество – заказчик изменений: практики общественного управления» как раз и искали механизмы общественного управления, способные повлиять на ситуцию. Как гражданские активисты через НКО (некоммерческие организации) могут решать местные проблемы, влиять на процессы принятия решений в государственных органах, вести общественный контроль – ответы на эти и другие вопросы участники форума искали совместно.

Сначала модератор дискуссии Юрий Сергеев поставил перед участниками сессии проблемные вопросы, потом их разделили на три группы, каждая из которых должна была их обсудить и попробовать найти ответы на них.

Возьмем, например, профилактику ВИЧ-заболеваний. Парадокс: государство ежегодно выделяет на регион 12-13 млн рублей на эту работу, а число заболеваний растет. При этом непосредственно на работу с людьми тратят всего один миллион, а на социальную рекламу- все остальные деньги. Так, может быть, стоит что-то здесь пересмотреть?

Да, стоит, пришли к выводу участники стратегической сессии. Прежде всего надо найти способы, чтобы общество могло влиять на процесс принятия решений в госорганах – не постфактум, когда уже госпрограммы расписаны и выделены бюджетные деньги, а на начальном этапе – когда идет анализ проблемы, ставятся задачи, формируются показатели, по которым будет оцениваться эффективность госпрограммы, и возможно – на стадии распределения бюджетных средств.

Возраст 80+, семьи с детьми, фермерство и социальное неравенство

24 апреля в Уфе в рамках форума работали девять секций, на них обсуждались разные темы. В конце дня представители секций отчитались об итогах совместной работы.

Активное долголетие

Фото: oprf.ru

Председатель комиссии ОП РФ по социальной политике Наталья Починок сообщила, что на секции «Активное долголетие: равенство доступа пожилых людей к социальной среде» признали достойным распространения опыт Башкирии в других регионах страны. Программа «Народный университет» или «Университет третьего возраста» позволяет пожилым стать востребованными. Теперь стоит подумать над тем, возможно ли использовать инфраструктуру образования для реализации этой программы.

Члены Общественной палаты России и эксперты считают, что для 40 миллионов российских пенсионеров должны быть созданы условия, позволяющие вести экономически активный образ жизни. По данным Института сравнительных социальных исследований (ИССИ), лишь один процент российских пенсионеров старше 70 лет ведет официальную трудовую деятельность, в то время как во Франции этот показатель составляет 24 процента.

- Мне очень хочется жить в такой стране, в которой возраст 80+ будет возрастом активного долголетия и здорового образа жизни, - завершила свой отчет Наталья Починок. – Давайте это сделаем.

Бедность концентрируется в семьях с детьми, на селе и в малых городах

Фото: oprf.ru

Модератор секции «Благополучие и достаток российской семьи», гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко вначале привел достаточно шокирующие цифры.

В России 62% всех бедных – это семьи с детьми, причем чем больше в семье детей, тем больше риск стать этой семье бедной. Также львиная доля бедных людей живет на селе или в малых городах численностью менее 50 тысяч человек.

Чтобы помочь семьям, необходимо дополнительно около 555 миллиардов рублей, или 0,6% ВВП страны. Сейчас уже на поддержку семей государство тратит 0,57% ВВП, благополучные страны Европы тратят на это 3-4%, а страны-лидеры – 5-6%.

Сергей Рыбальченко рассказал, что секция пришла к выводу, что Общественная палата должна мониторить социально-демографическую политику государства, а наиболее незащищенными являются дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. И предложил развивать такие общедоступные социальные услуги, как семейные детсады, няни и другие услуги, которые помогут родителям выйти на работу.

Нашли резерв для фермерства

Фото: oprf.ru

Участники секции по развитию сельских территорий пришли к выводу, что в Башкирии есть большой резерв для развития фермерства. Если республика закупает продукты на 480 млрд рублей, то производит – только на 160 млрд. Таким образом, местным сельхозпроизводителям есть повод задуматься, что именно надо производить, ведь рынок заполнен их продукцией лишь на четверть.

Для того чтобы привлечь людей в село, наладить там полноценную жизнь, нужна инфраструктура: дороги, здравоохранение и образование. Но как это сделать, пока готовых рецептов нет. Один из способов улучшить жизнь села – инициативное бюджетирование, развитие агротуризма, событийного туризма, пришли к выводу участники обсуждения в секции.

Социальное неравенство

«Борьба с социальным неравенством – роль региональной экономики» - итоги работы этой сессии подвела член Общественной палаты Башкирии Ирина Абрамова.

- 50% экономического потенциала находится в семи регионах страны, - поделилась она. – Есть такая же несбалансированность и среди муниципалитетов.

По словам Ирины Абрамовой, банки вкладывают в инвестпроекты только 6% своих средств, уровень малого бизнеса в стране не растет выше 22-25%, а в теневой экономике работает 15,5 миллионов граждан. Участники секции предложили задуматься над пересмотром отношений центра и регионов, над развитием региональных банков и системой налогообложения.

Завтра форум «Сообщество» продолжит свою работу.

Справка. Форум «Сообщество» — открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества.