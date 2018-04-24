Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе экс-инспектор ДПС за взятку в две тысячи получил 5 лет условно
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%91%d0%b5%d0%b7+%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f

В Уфе экс-инспектор ДПС за взятку в две тысячи получил 5 лет условно

Сегодня, 11:59Общество
Читайте
также
Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы
Башкирское айкидо
ЧП в Стерлитамаке: ученик ворвался в школу с ножом и поджег ее - трансляция