В Уфе экс-инспектор ДПС за взятку в две тысячи получил 5 лет условно

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего бывшего инспектора ДПС. Мужчину признали виновным мелком взяточничестве, угоне с угрозой применения насилия, превышении должностных полномочий.

В суде установили, что в ноябре 2017 года сотрудник ДПС остановил автомобиль марки «Geely», выехавший на полосу встречного движения при развороте. За уклонение от административного наказания инспектор потребовал от водителя взятку в две тысячи рублей.

Дачу взятки зафиксировали коллеги инспектора из контрольно-профилактического отдела УГИБДД МВД по республике, которые находились в припаркованной рядом автомашине.

Как только сотрудник ДПС заметил, что его поймали с поличным, то скрылся в соседнем дворе. Мужчина, желая уйти от наказания, остановил проезжавший мимо автомобиль марки «Chevrolet NIVA». Под угрозой применения табельного оружия сотрудник правоохранительных органов заставил водителя начать движение. На одном из оживленных перекрестков он резко остановил автомобиль и выбежал в толпу.

В суде мужчина признал свою вину. Его уволили в связи с поступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.