В России хотят ввести штрафы за распространение недостоверной информации

Инициатива введения новых ограничений принадлежит сенатору Ирине Гехт. Об этом пишет портал rns.online.

Гехт заявила, что новое наказание для граждан необходимо для их же защиты. Защищать население сенаторы планируют от «паники», которая может возникнуть из-за публикации «непроверенных сведений».

Целью поправок в первую очередь якобы является противодействие «экологическому экстремизму». Под этим понятием судя по всему подразумеваются публикации посвященные тяжелой ситуации со свалками в России, а также последние скандалы связаны с отравлением людей свалочными газами (Волоколамск).

С помощью штрафов Гехт хочет бороться с «непроверенной информацией», которой «пугают» россиян на митингах и в интернете. Чиновница намерена распространить новую норму наказания не только на экологическую, но и на все другие сферы.

Штрафовать станут как физических, так и юридических лиц. Размеры штрафов пока не установлены. Сама Гехт считает, что обычных граждан нужно наказывать штрафом от 50 000 до 100 000 рублей. Такое наказание заставит людей молчать или думать прежде чем что-то сказать.

Сенатор признала, что реализация ее идеи может ущемить права и свободы населения. Да и определить критерии «недостоверной информации» крайне сложно. Сейчас вопросы по обходу препятствий для внесения новых поправок в КоАП РФ решают юристы.