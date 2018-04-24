В администрации Демского района Уфы отрицают попытку главы дать взятку

В администрации Демского района Уфы на запрос «Эхо Москвы» в Уфе сообщили, что комментировать по этому поводу нецелесообразно.

Напомним, член Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Демского района Уфы с правом совещательного голоса Станислав Чайченко обвинил главу Демского района в том, что тот предлагал ему взятку. Взамен его якобы просили не отправлять в ЦИК России документы о нарушениях во время последних президентских выборов в Демском районе Уфы.