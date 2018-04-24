В администрации Демского района Уфы отрицают попытку главы дать взятку
Сегодня, 10:10ОбществоЗиля Аскерова
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В администрации Демского района Уфы опровергли заявление уфимца Станислава Чайченко о попытке купить его «молчание» за 4,5 млн рублей.
Сюжеты: Выборы-2018
В администрации Демского района Уфы на запрос «Эхо Москвы» в Уфе сообщили, что комментировать по этому поводу нецелесообразно.
Напомним, член Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Демского района Уфы с правом совещательного голоса Станислав Чайченко обвинил главу Демского района в том, что тот предлагал ему взятку. Взамен его якобы просили не отправлять в ЦИК России документы о нарушениях во время последних президентских выборов в Демском районе Уфы.
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