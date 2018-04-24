Россия оказалась в конце рейтинга по развитию регионов в мире

В России есть регионы очень развитые, а есть не очень. Об этом рассуждали участники проходящего 24-25 апреля в Уфе форума Общественной палаты России «Сообщество».

По словам председателя Комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрея Максимова, еще недавно из 82 стран мы занимали третье место с конца.

- У нас есть регионы, уровень которых сравним, например, с Боливией. А другие регионы вполне сравнимы, например, с Люксембургом, – говорит Андрей Максимов.

По его словам, причин такой разницы в региональном развитии несколько:

Кадровая. Это когда люди уезжают учиться в Москву и другие крупные города, а потом не возвращаются домой. Отсюда и разница в уровне развития крупных и центральных регионов в сравнении с другими. Ценовая. К примеру, в Дальневосточном федеральном округе достаточно дорогое жилье, квартиры там по цене сопоставимы с московскими. Поэтому люди вполне имеют возможность, продав квартиру или дом, переехать в Москву, купить там жилье и начать новую жизнь. Инфраструктурная. Различные инфраструктуры – социальная, финансовая и другие – развиты все-таки больше в крупных центрах, чем в регионах.

Среди присутствующих на форуме «Сообщество» провели опрос на тему, где и за какие деньги люди согласны жить. Результаты довольно любопытные и выглядят следующим образом:

- Магадан и зарплата 200 тысяч рублей: согласны 4%

- Санкт-Петербург и зарплата 100 тысяч рублей: согласны 55%

Фото: Марат Гареев, mkset.ru