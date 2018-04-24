Путин прислушался к просьбе журналистов из Уфы по поводу 22-й кнопки

Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам работы недавнего Медиафорума ОНФ, прошедшего в начале апреля в Санкт-Петербурге. Один из пунктов касается предложения, с которым выступила директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова.

Напомним, она предложила на законодательном уровне закрепить 22-ую кнопку в кабельных сетях за муниципальными телеканалами. Такую инициативу уфимские журналисты подготовили в связи с тем, что недавно 21-ая кнопка была отдана региональным телеканалам.

Срок выполнения данного поручения президента России – до 1 июля текущего года.

Помимо этого, глава государства поручил представить ему предложения о внесении изменений в законодательство для обеспечения технической возможности приема сигнала обязательных общедоступных теле- и радиоканалов для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания, а также для малоимущих граждан.

Работы СМИ касаются и еще несколько поручений Владимира Путина.