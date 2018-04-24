Мэр Уфы потребовал удалить из школ бабушек и дедушек в роли охранников

Сегодня, 24 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов потребовал провести тщательный анализ соблюдения требований безопасности в школах столицы. Это связано с ЧП в школе Стерлитамака, где 18 апреля ученик ранил канцелярским ножом учительницу и одноклассниц и поджег класс.

- По последним данным, сегодня на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних в городе стоят 1037 подростков, это на 133 меньше, чем в прошлом году. Но нужно понять, это качественное изменение или просто количественное? - отметил Ирек Ялалов.

- После ЧП в Стерлитамаке следует проверить, как работают психологические службы в наших школах и обратить особое внимание на обеспечение охраны. Мне непонятно, почему конкурсы на охрану объектов выигрывает ЧОП (частное охранное предприятие), а на входе в школу сидят по-прежнему бабушки и дедушки. При всем уважении к их жизненному опыту в данном случае это не то!

Глава города также обратил внимание на необходимость отрегулировать работу металлодетекторов на входе в школы.