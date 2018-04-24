Коррупцию в России победят через 250 лет

В Уфе 24 и 25 апреля проходит форум «Сообщество», организованный Общественной палатой России под девизом «Форум для тех, кто действует», его главной задачей организаторы видят повышение эффективности взаимодействия общества, бизнеса и власти.

В Уфе это был не региональный, как было раньше, а теперь уже федеральный форум, теперь общие собрания Общественной палаты будут проходить в регионах.

На пленарном заседании в начале собрания секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев заявил, что одной из главных причин, тормозящих развитие российской экономики, является социальное неравенство регионов. Например, по разным оценкам, децильный коэффициент в России сегодня равен 15-20. Это показатель расслоения в доходах общества, он равен отношению средних доходов 10% самых богатых людей к средним доходам самых бедных. Согласно основам экономической теории, нормальным считается значение этого коэффициента не больше 7-10.

В качестве одного из примеров Валерий Фадеев назвал разницу между зарплатами простых рабочих и директоров предприятий. Иногда эта разница просто колоссальная, бывают примеры, когда зарплата руководства может быть в 10000 (десять тысяч раз!) выше зарплаты простых работников.

Тут же на заседании провели голосование среди участников и выяснилось, что порядка 75% присутствующих одобряют разницу в 10 раз. Еще 17% не против разницы в 100 раз. Но разницу в тысячу и в 10 тысяч раз уже все-таки никто не одобрил.

Еще одной из причин, тормозящих развитие экономики, секретарь Общественной палаты назвал бегство капитала. По оценкам Валерия Фадеева, с 1991 года и даже с конца 1980-х годов из нашей страны за рубеж вывезли порядка 2 триллионов долларов США.

- Говорят, что инвесторов в стране не хватает из-за плохих условий бизнеса. Но я в это не верю. Коррупция? Посмотрите на Китай: там уровень коррупции не меньше, чем у нас, а экономика развивается стремительно. Кстати, если кто считает, что коррупцию можно победить за год-два, они не правы. На это уйдет лет 250, – поделился мыслями Валерий Фадеев.

В качестве примера он привел США, где сравнительно недавно, меньше ста лет назад, в стране наблюдался жесточайший уровень коррупции и крепкое сращение полиции с преступным миром.