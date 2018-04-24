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Игорь Шпектор: реально аварийного жилья в Башкирии в три раза больше
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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Игорь Шпектор: реально аварийного жилья в Башкирии в три раза больше

Сегодня, 16:06ОбществоМарат ГареевФото: Марат Гареев/ mkset.ru
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