Игорь Шпектор: реально аварийного жилья в Башкирии в три раза больше

По словам главного ревизора строительного сектора России, председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игоря Шпектора, если в Башкирии по отчетам аварийного жилья насчитывается порядка 200 тысяч квадратных метров, то в действительности эту цифру нужно умножать в 2-3 раза.

Это касается ситуации во всей стране. Официально в России аварийными признаны 12 миллионов квадратных метров жилья. В действительности же, как уверен проверяющий, реальное положение дел в те же самые два-три раза хуже. А виновата в этом, как ни странно, российская прокуратора.

Дело в том, что надзорное ведомство постановило: всех «аварийников» обеспечить жильем. Отсюда региональным властям – это всех регионов касается – ввиду отсутствия денег пришлось реальные показатели аварийности занизить для того, чтобы быстро исполнить наказ прокуратуры.

- А хуже всего проблема аварийного жилья решается в Татарии. Там если выдают деньги жителям аварийных домов и квартир на покупку и строительство нового жилья, то этих денег хватает разве что на строительство сортира! – грозно охарактеризовал ситуацию в соседней республике Игорь Шпектор.