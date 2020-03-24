Жителей Башкирии старше 65 попросили сидеть дома

Министр к жителям республики обратился во время брифинга, посвященного коронавирусной инфекции. Он попросил донести до пожилых жителей республики, что в разгар пандемии лучше оставаться дома.

«Расскажите своим папам, мамам, бабушкам, дедушкам, что одной из самых уязвимых групп граждан является старшее поколение», – отметил глава ведомства.

Он также попросил отнестись к рекомендациям максимально серьезно – самоизолироваться и максимально оставаться дома. Жителям районов воздержаться от поездок в Уфу, а работающим пенсионерам пересмотреть график работы.