Жителей Башкирии старше 65 попросили сидеть дома
С обращением выступил министр здравоохранения в республике Максим Забелин.
Министр к жителям республики обратился во время брифинга, посвященного коронавирусной инфекции. Он попросил донести до пожилых жителей республики, что в разгар пандемии лучше оставаться дома.
«Расскажите своим папам, мамам, бабушкам, дедушкам, что одной из самых уязвимых групп граждан является старшее поколение», – отметил глава ведомства.
Он также попросил отнестись к рекомендациям максимально серьезно – самоизолироваться и максимально оставаться дома. Жителям районов воздержаться от поездок в Уфу, а работающим пенсионерам пересмотреть график работы.
Напомним, сегодня стало известно, что в Башкирии трое зараженных коронавирусом, сейчас они изолированы и находятся под наблюдением врачей. Известно, что двое прибыли из-за границы, а один из Москвы.