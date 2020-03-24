В Уфе свыше половины исторических домов пребывают в плачевном состоянии

Сегодня, 24 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы заместитель главы администрации Уфы Евгений Чебаков выступил с докладом о состоянии объектов культурного наследия, расположенных в столице.

По его словам, в муниципальной собственности находятся 42 отдельно-стоящих объекта, признанных объектами культурного наследия. Из них в казне города находятся 39 объектов.

При этом из названного количества исторических зданий только 18 объектов пребывают в удовлетворительном состоянии. В основном к ним относятся памятники поздней постройки, а также старинные здания, переданные муниципальным службам и детским и подростковым учреждениям в соответствии с договорами безвозмездного пользования или аренды.

21 объект находится в неудовлетворительном состоянии, власти пытаются, выражаясь официальным языком, «проводить мероприятия по их сохранению», но, судя по положению дел, удается это им не очень.

Таким образом только три объекта находятся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий, четыре здания – нежилые (по улицам Коммунистическая, 13, Карла Маркса, 45, Октябрьской революции, 76 и Красина, 46).

17 жилых домов также пребывают в печальном состоянии после того, как были расселены в соответствии с программами по переселению из аварийного жилищного фонда. Из них правоустанавливающие документы по пяти объектам подготовлены к передаче под реставрацию (Аксакова, 48, 48/1, Чернышевского, 48, Цюрупы, 50 и 52). Еще четыре жилых дома переведены в нежилой фонд, там сейчас проводится оформление прав муниципальной собственности на здания и земельные участки (К.Маркса, 18, Октябрьской революции, 10/1, Достоевского, 54, Аксакова, 84А). Восемь домов, расселенных совсем недавно, в 2019 году, переживают оформление технической документации и перевод в нежилой фонд (Коммунистическая, 63а, Октябрьской революции, 22/1, 56, Чернышевского, 79, Аксакова, 84/2, Чернышевского, 63, 65В, Гоголя, 24).

По словам докладчика, перечень объектов культурного наследия пополняется за счет аварийных жилых домов-памятников. Многие из них все еще являются жилыми и пока лишь готовятся к расселению. Так, в адресные программы расселения включены еще 84 объекта-памятника, в том числе 48 домов по улице Октябрьской революции, их расселение планируется завершить до 2024 года.

- До 2020 года оплата за содержание и обслуживание расселенных жилых домов до передачи их инвесторам за счет городского бюджета не осуществлялась, – подчеркнул Евгений Чебаков.

Он отметил, что проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия осуществляется преимущественно путем передачи в аренду или продажи с торгов. Что бы там ни говорили защитники старины, оказывается, в этом смысле властям есть что показать.

Так, в 2015 году были отреставрированы здание по ул. Пушкина, 110 (здание Чувашской школы), а еще два здания по ул. Октябрьской революции, 76 и по ул. Красина, 46, переданные в аренду юридическим лицам, в настоящее время находятся на реставрации и должны быть готовы в мае и августе текущего года.

Впрочем, есть и неприятные новости. Так, по четырем нежилым зданиям по ул. Чернышевского, 49, по ул. Аксакова, 48/1, по ул. Коммунистическая, 13, по ул. Карла Маркса, 45, договора аренды, заключенные по результатам торгов, расторгались в связи с неисполнением арендатором обязательств по реставрации. Теперь будут предприняты попытки реализовать данные объекты с торгов с условием их реставрации.

Не лучшим образом складывается и судьба расселенных зданий по ул.Цюрупы,50,52. В 2017 году они были переданы «Ассоциации исламского бизнеса РБ» в аренду на пять лет с условием реставрации, но 1 марта этого года договора были расторгнуты в судебном порядке в связи с тем, что арендаторы даже не приступили до сих пор к реставрации, а дома продолжают разрушаться.

- Продажа объектов культурного в собственность подразумевает контроль органа местного самоуправления за проведением реставрационных работ. В состав конкурсной документации включается проектная документация на стадии эскизный проект реставрации, подготовка которой осуществляется по заказу органа местного самоуправления, - уточнил Евгений Чебаков. - В настоящее время проведен запрос ценовой информации о стоимости проектов с целью проведения аукциона по отбору проектировщиков и включения в программу ассигнований на 2020 и следующие годы. Первый вице-мэр Салават Хусаинов поручил отслеживать судьбу каждого здания и информировать население о проводимой работе.

Напомним, пристальное внимание к данной теме появилось после того, как недавно произошел сильный пожар в усадьбе Бухартовских в Уфе. Огонь уничтожил кровлю и второй этаж деревянного дома и стал потрясением для многих горожан. По предварительным подсчетам, на его восстановление может потребоваться от 30 до 50 млн рублей.