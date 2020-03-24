В России увеличилась абонентская плата за ТВ-антенну

Как сообщает News.ru , в феврале прошлого года россияне платили среднем за использование антенны 179 рублей. В текущем году эта сумма увеличилась до 213 рублей.

Самые больший тарифы наблюдаются в Ханты-Мансийской и Ямало-Ненецокм автономном округах. Здесь абоненты платят по 657 и 612 рублей соответственно. В Брянской области стоимость антенны составляет 598 рублей, а в Ненецком автономном округе - 550 рублей. Самая низкая абонентская плата зафиксирована в Тверской области - 40 рублей, республики Калмыкия - 63 рубля, Воронежской области - 82 рубля, а также в Ингушетии - 100 рублей.