В отношении экс-вице-премьера Башкирии завершено расследование уголовного дела

В ведомстве сообщили, что дело о превышении возбуждено в отношении 48-летнего бывшего заместителя премьер-министра правительства Башкирии– министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева.

Следователи установили, что в 2015 году обвиняемый реализовал два земельных участка площадью более 17 тысяч квадратных метров, которые расположены в Уфе. Вместе с тем, права на реализацию участков не было.

В 2018 году Гурьев, по данным следкома, без торгов издал указ, согласно которому производственная база «Башкирского государственного театра оперы и балета» была передана в «Уфа-Инвест». После он реализовал земельный участок под базой за 22 млн рублей, что в двое меньше кадастровой стоимости. Приобретатель земли изменил назначение земельного участка на строительство многоквартирных жилых домой и продал землю «Фирме СУ-10».

Ущерб бюджету оценивается в размере более 518 млн рублей, а бюджету Уфы в размере более 52 млн руб.Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. На имущество обвиняемого наложен арест.