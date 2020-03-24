В минздраве Башкирии сообщили, что делать, если врач не приходит во время карантина

Напомним, ранее известный башкирский кинематографист, продюсер Рияз Исхаков рассказал о том, что врачи не ходят домой к гражданам, недавно вернувшимся из неблагополучных стран в связи с пандемией коронавируса.

«Только что узнал, что у коллеги, которая приехала недавно из Турции есть симптомы. Она сидит дома, никуда не выходит. Просит сделать анализ, врач даже не приходит. Выкладываю сюда фрагмент нашей переписки. «Я тут шестой день борюсь, чтобы тест мне сделали. По новостям много говорят, а на деле ничего. За 6 дней никто не пришёл. Зато разыскивают по месту прописки. А я как прилетела сразу на учёт к терапевту встала. А вчера терапевт вообще предложила сдать тест платно. Терапевт сегодня вообще трубку скинула. Хотя есть постановление, что обязаны взять анализ у всех прибывших из-за границы и бесплатно. Только вид работы умеют показывать. А на деле ничего», - сообщил Рияз Исхаков на своей странице в Facebook.

Отметим также, что это не единичный подобный случай. Нам известно еще об одной похожей ситуации в Уфе.

«Прилетела в ночь с 21 на 22 марта, никто ничего не мерил и не смотрел, раздали листочки какие-то, я заполнила. Приехала домой и позвонила на горячую линию, сказали, что ко мне придёт врач. Никто так и не пришёл. Позвонили из поликлиники и спросили о том, как у меня дела. Ответила, что хорошо. Все на этом».

Инцидент прокомментировал министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Он посоветовал обращаться за помощью по многоканальным телефонам - 112, 103, а также горячей линии по коронавирусу: 8 (347) 266-58-27, 8 (347) 279-91-20.