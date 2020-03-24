В минздраве Башкирии назвали число имеющихся аппаратов вентиляции легких

Сегодня, 24 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространения коронавирусной инфекции глава Минздрава РБ Максим Забелин назвал число аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которое имеется в стационарах.

По его данным, число апаратов ИВЛ составляет около 700. Помимо них, есть еще портативные аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательные аппараты, которые можно использовать с той же целью – облегчить дыхание пациентам с легочной недостаточностью.

- Этого должно быть более чем достаточно. Поэтому здесь не должно быть поводов для паники, — с полной уверенностью заявил Максим Забелин.

По его словам, из бюджета республики выделены дополнительные средства на приобретение еще порядка 20 аппаратов ИВЛ. В то же время правительство РФ выделило из резервного фонда страны средства на покупку более чем 5 тысяч аппаратов ИВЛ для регионов России. Из этого числа какая-то часть может поступить и в наш регион.