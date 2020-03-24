В минздраве Башкирии назвали число имеющихся аппаратов вентиляции легких
Глава минздрава РБ Максим Забелин считает, что 700 аппаратов ИВЛ в условиях возможного распространения коронавируса должно хватить.
Сегодня, 24 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространения коронавирусной инфекции глава Минздрава РБ Максим Забелин назвал число аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которое имеется в стационарах.
По его данным, число апаратов ИВЛ составляет около 700. Помимо них, есть еще портативные аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательные аппараты, которые можно использовать с той же целью – облегчить дыхание пациентам с легочной недостаточностью.
- Этого должно быть более чем достаточно. Поэтому здесь не должно быть поводов для паники, — с полной уверенностью заявил Максим Забелин.
По его словам, из бюджета республики выделены дополнительные средства на приобретение еще порядка 20 аппаратов ИВЛ. В то же время правительство РФ выделило из резервного фонда страны средства на покупку более чем 5 тысяч аппаратов ИВЛ для регионов России. Из этого числа какая-то часть может поступить и в наш регион.
Напомним, сегодня стало известно, что в Башкирии выявлены три человека, инфицированных коронавирусом, они находятся в строгой изоляции в инфекционной больнице. Еще 63 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, среди них шестеро детей. Их точные диагнозы пока не установлены.